مع 2022.. تعرف على نظام غذائي يقلل مخاطر ارتفاع ضغط الدم

كتبت إيناس البنا

عندما يأتي العام الجديد، يلتزم الكثير من الناس بإجراء تغييرات صحية في النظام الغذائي، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فإنه حتى أصغر التغييرات يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في الصحة، ووفقًا لـ هيئة الصحة البريطانية NHS، فإن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، هو الخيارات الغذائية، حيث يمكن أن يساعد إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة في بعض الأحيان في تقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم والمساعدة في خفض ضغط الدم إذا كان مرتفعًا بالفعل.

من بين الأطعمة التي يمكن أن ترفع ضغط الدم اللحوم الحمراء التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، واللحوم المصنعة هي من بين تلك التي تعتبر عالية في الصوديوم، وهذا هو السبب في أن التحول إلى نظام غذائي نباتي قد يكون مفيدًا لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وفقًا لـ Harvard Health: "الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا يميلون إلى انخفاض ضغط الدم عن نظرائهم الذين يتناولون اللحوم، وفقًا لدراسة في JAMA Internal Medicine.

يتجنب النباتيون اللحوم ويأكلون بشكل أساسي الأطعمة النباتية مثل الخضراوات والفواكه والحبوب والبقوليات (الفاصوليا والبازلاء)، ووجدت دراسة أجرتها Newstart Lifestyle أن الأشخاص الذين اختاروا نظامًا غذائيًا نباتيًا يمكن أن يقللوا من ارتفاع ضغط الدم إلى "مستويات صحية" في غضون "أسبوعين" فقط.

حرص المشاركون في الدراسة على الحصول على قسط كافٍ من النوم وشرب كمية كافية من الماء وممارسة الرياضة بانتظام، في غضون 14 يومًا ، خفض نصف الأشخاص المشاركين في التجربة ضغط الدم إلى المستوى العادي دون دواء.

ما هي عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم؟



من بين أسباب ارتفاع ضغط الدم: