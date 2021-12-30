اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 10:22 م
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مع تقلبات الطقس.. 6 نصائح لمرضى الربو والجيوب الأنفية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:00 م
مع تقلبات الطقس.. 6 نصائح لمرضى الربو والجيوب الأنفية تقلبات الطقس
فاطمة ياسر

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات  شديدة  في الطقس، يصاحبها  نزول الأمطار، ويقدم اليوم السابع أبرز وأهم النصائح التي يجب على مرضي الربو والجيوب الأنفية اتباعها لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية خلال موجة البرد الشديدة، وذلك وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

- تجنب النزول من المنزل مع تساقط الأمطار وبرودة الطقس، حتي لا يتعرضوا للإصابة بأزمات تنفسية.

- في حالة نشوب الرياح المحملة بالأتربة يجب علي مرضي الربو والجيوب الأنفية غلق  الأبواب والشبابيك في المنزل تجنبًا لدخولها، لأن الأتربة تزيد من تعرضهم لمشاكل تنفسية خطيرة.

-علي مرضي الربو والجيوب الأنفية أخذ العلاجات الخاصة بهم من أدوية حساسية وبخاخات للحفاظ على جهازهم التنفسي ووقايته من التعرض لأي مشاكل صحية.

- تناول السوائل الدافئة تعد من أهم النصائح مع استنشاقها  لتنظيف الجهاز التنفسي العلوي.

- تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين سي  لتقوية الجهاز المناعي بالجسم .

-  الماء يعد خيارًا جيدًا للحفاظ على الجهاز التنفسي والحد من تعرضه لأي مشاكل صحية.


الطقس

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انخفاض الحرارة

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