مع تقلبات الطقس.. هؤلاء ممنوعون من مغادرة المنزل (إنفوجراف)

مع تقلبات الطقس الشديدة وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من شدة الرياح وزيادة فرص تساقط الأمطار، وتعليق الدراسة فى بعض المحافظات، يقدم "اليوم السابع" لقرائه بعض التحذيرات الصحية المهمة، وقائمة ببعض المرضى الذين عليهم تجنب النزول إلى الشارع فى ظل تقلبات الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية، للحفاظ على صحتهم، وتجنب تعرضهم لأى أزمات صحية، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي، وهم: