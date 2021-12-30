مطار القاهرة ينظم اليوم 394 رحلة جوية لنقل حوالى 50 ألف راكب

كتب أحمد مصطفى

ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس حوالى 50 ألف راكب على مدار 24 ساعة وذلك على متن 394 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة.

وقالت مصادر إن المطار سيستقبل اليوم 200 رحلة على متنهم 22887 راكبا

فى حين يغادر من المطار على مدار اليوم 194 رحلة على متنهم 22600 راكب.

وحسب المصادر فإن وجهات السفر تشمل نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، ميونخ، موسكو، جوانزو، أثينا، روما، البحرين، الكويت، ليبيًا، تونس، أسطنبول، بوخارست، الدوحة، أمستردام، دمشق، أكرا، البحرين، جدة، المدينة المنورة، إنجمينا، أديس أبابا، نيروبى، لاجوس، بغداد، بيروت، عنتيبى، دبى، الشارقة، أبوظبى، عدن، رأس الخيمة، تونس.

فى حين تكون وجهات رحلات الوصول إلى نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو، أمستردام، فيينا، الكويت، ليبيا، دبى، الدوحةً، البحرين، أبوظبى، إسطنبول، أديس أبابا، أثينا، لاجوس، أكرا، الرياض، الشارقة، سيئون، بيروت، أبوظبى، عدن، بيروت.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.