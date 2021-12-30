اليوم السابع
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مصرع طفل وإصابة 25 فى انقلاب سيارة تقل عمالة زراعية بالقصاصين بالإسماعيلية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:54 ص
مصرع طفل وإصابة 25 فى انقلاب سيارة تقل عمالة زراعية بالقصاصين بالإسماعيلية اسعاف- أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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لقى طفل مصرعه، وأصيب 25 طفلا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم "ط ل ر 1849"، بوصلة الدواويس بطريق "القصاصين القاهرة، على الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لتلقى العلاج.
 
تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل "ط ل ر 1849"، بوصلة الدواويس بطريق "القصاصين القاهرة، وأسفر الحادث عن مصرع طفل 13 عامًا وإصابة 25 أخرين من العمال خلال ذهابهم لمزرعة جنى البصل، بينهم 19 طفلًا بخلاف الطفل المتوفي وتتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلي 15 عام.
 
على الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لتلقى العلاج، والمتوفي لمشرحة مستشفي القصاصين، وقال مصدر طبى إن المصابين تنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات بالجسم، وجروح واشتباه كسر بالعمود الفقرى، واشتباه خلع بالكتف.
 
 
 

 


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