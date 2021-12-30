مصرع شاب فى حادث سير على طريق القاهرة أسيوط الزراعى فى دائرة مركز بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي شاب مصرعه اليوم الخميس، في حادث سير إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الزراعي، أمام عزبة "الشيخ علي بهلول" بدائرة مركز بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الزراعي، امام عزبة "الشيخ علي بهلول" بدائرة مركز بني سويف، نتج عنه وفاة شاب بموقع الحادث.

واستقبل مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، جثة "جورج جمال عبدالنور" 18عام، طالب، مقيم قرية الزيتون مركز ناصر، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات