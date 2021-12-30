مشروع لإنارة معبد السبوع الأثرى جنوب أسوان بالجهود الذاتية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

انتهى مسئولو الآثار من مشروع لإضاءة وإنارة معبد السبوع الصخرى جنوب أسوان ، فى إطار خطة وزارة الأثار لتطوير وتاهيل المواقع الأثرية لتاهيلها للزيارة.



وقال الأثرى أحمد حسن عبد الماجد مدير المعابد الصخرية بعمدا والسبوع التابعة لصندوق أثار النوبة بوزارة الأثار والسياحة، إن أعمال إضاءة معبد السبوع تمت بالجهود الذاتية من خلال الإعتماد على محطات الطاقة الشمسية 9 المتواجدة لخدمة مناطق عمدا والسبوع والتى تبعد 240 كيلو مترا جنوب أسوان.



وأضاف الأثرى أحمد حسن، فى تصريحات صحفية، أن خطة الإضاءة والإنارة إعتمدت على إنارة منطقة قدس الاقداس، ومداخل ومخارج معبد السبوع، بإستخدام وحدات إضاءة حديثة لا تؤثر سلبا على طبيعة الأثر بهدف خلق بانوراما جماليه وسياحية للمواقع الاثرية.



يذكر أن المعابد الصخرية " عمدا والسبوع" جنوب أسوان، تعد ضمن معابد منطقة النوبة القديمة، والتى يرجع تاريخها إلى عصور الدولة الحديثة والعصر البطلمي والعصر اليونانى والرومانى بالإضافة إلى العصر القبطى.











المعبد من الداخل



إنارة المعبد



إنارة معبد عمدا



معبد السبوع



