مساعد وزير الداخلية: مركز الإصلاح والتأهيل ترجمة عملية لاستراتيجية حقوق الإنسان

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، خلال الكلمة التى القاها اليوم بمناسبة افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل فى منطقة بدر، إن القطاع يحرص على تفعيل أوجه الرعاية المجتمعية للنزلاء، حيث يتم إنشاء سجل لكل نزيل تتضمن كل أموره.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن مركز الاصلاح والتأهيل فى منطقة بدر يعد ترجمة عملية من وزارة الداخلية لاستراتيجية حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة.

وتابع: أن قطاع الحماية المجتمعية يحرص على رعاية المرأة النزيلة، وكذا خدمة جميع النزلاء.