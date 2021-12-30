مخطط اغتيال بايدن.. صحيفة أمريكية تكشف أسرار محاولة قتل رئيس الولايات المتحدة

كتبت: نهال أبو السعود

أوقفت السلطات في ولاية أيوا الامريكية رجلاً لدي مروره وبحوزته بندقية و "قائمة اغتيالات" تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبير أطباء البيت الأبيض انتوني فاوتشي، وفقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.

ووقع الحادث قبل أسبوع ، إلا أن صحيفة لو أنجلوس تايمز كشفت تفاصيله للمرة الأولي في تقرير لها اليوم، مشيرة إلى أنه وفقا لسجلات المحكمة الفيدرالية، اعتقل كواتشوا بريليون شيونج ، من ميرسيد بولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي بعد أن أخبر الشرطة التي أوقفته بسبب قيادته بسرعة متجاوزه أنه كان في طريقه إلى البيت الأبيض "لقتل أشخاص في السلطة".

وقالت السلطات إنها عثرت على بندقية من نوع AR-15 وذخيرة ودروع واقية وأطقم طبية وخطاف في عربة شيونج .

تم تجميع "قائمة الأهداف" الخاصة بـ شيونج من مقاطع فيديو نشرها على حسابه في تيك توك، وبالإضافة إلى بايدن وفاوتشي ، ذكرت الصحيفة أن القائمة تضم الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج ، من بين آخرين.

وقال جوستين لارسون ، عميل الخدمة السرية ، في إفادة خطية: "يعتقد شيونج أنه الشخص الوحيد المتبقي الذي يمكنه تحرير الولايات المتحدة من الشر ، ومن الضروري أن يقتل من هم في مناصب السلطة"، كما أخبر شيونج السلطات أنه إذا تم إطلاق سراحه من الحجز فسوف يستمر في محاولات الدخول إلى البيت الأبيض وفعل ما يلزم لاكمال خطته.

وقالت الإفادة الخطية ، في صحيفة التايمز: "ذكر شيونج أنه لا ينوي العودة إلى كاليفورنيا لرؤية عائلته لأنه يخطط للموت أثناء محاربة الشياطين الشريرة في البيت الأبيض".

ووفقا للتقرير، تم احتجاز الشاب البالغ من العمر 25 عام في مقاطعة بوتاواتامي بولاية أيوا بعد ظهر يوم 21 ديسمبر، ومن المقرر أن يمثل شيونج أمام المحكمة الفيدرالية لجلسة استماع اليوم الخميس ، حيث قالت الحكومة الفيدرالية إنه يجب أن يظل رهن الاحتجاز لتهديده رئيسًا سابقًا ، وهي جريمة فيدرالية.