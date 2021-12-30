محافظ دمياط من كنيسة العذراء مريم: الجميع يعمل يدا واحدة لبناء الوطن

دمياط معتز الشربينى

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس، كنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث رافقها خلالها اللواء حسام بدره مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط وإسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وبحضور أعضاء مجلس الشيوخ وممثل مدير مديرية الأوقاف.

و كان فى استقبالها نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ وبرارى بلقاس، الذى أعرب عن تقديره لزيارتها للكنيسة اليوم للمشاركة في الاحتفال بعيد المحبة والسلام وسط لفيف من قيادات محافظة دمياط وابنائها.

وهنأت المحافظ جموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وحلول العام الميلادي الجديد، كما تقدمت بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية بهذه المناسبة المجيدة، داعيةً الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكدت "الدكتورة منال عوض" أن المناسبات الدينية تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معانى التلاحم والتكاتف بين أبناء مصر، قائلة "المصريون يتمتعون بروح وطنية، فهم دائما يقفون جنبًا إلى جنب ويدًا واحدة لبناء وطننا الغالى والذى حباه الله بنعم عظيمة وكرمه بالكتب السماوية"، كما أشادت بالتقدم الكبير الذى شهدته مصر خلال الآونة الأخيرة، و أيضاً الانطلاقة الجديدة بالصعيد التى قادها رئيس الجمهورية.