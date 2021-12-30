محافظ بنى سويف يعلن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مرسى على النيل من الناحية الشرقية

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء مرسى سياحى بالمحافظة من الناحية الشرقية فى الجهة المقابلة للكورنيش الغربى ،حيث سيخدم المرسى الرحلات النيلية، والمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بطول نهر النيل، مشيرا إلى أن هذا المشروع بشرى لأهالى بنى سويف وهدية الدولة للمحافظة مع حلول العام الجديد 2022، والذى يعد بداية حقيقية لتنمية شاملة بمنطقة الشرق على نهر النيل، وكان بمثابة الحلم لأبناء المحافظةز

وأشار محافظ بنى سويف إلى أن المشروع يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء مراسى على مجرى النيل لتنشيط السياحة وايجاد فرص عمل للشباب، والذى يعد احدى ثمار توجيه بوصلة التنمية تجاه صعيد مصر، والتى أسفرت عن مشروعات عملاقة تنموية وخدمية" على مدار 7 سنوات" أعادت لصعيد مصر مكانته بعد طول انتظار وسنوات من التهميش.

كما أوضح المحافظ أن المشروع من نتاج عمل وجهد على مدار أكثر من عامين بداية من إطلاق أول استراتيجية تنموية محلية عامة ترتكز على تحقيق الاستثمار الأمثل لموارد المحافظة، شملت 6 قطاعات اقتصادية منها قطاع السياحة الذى تمتلك فيه المحافظة ميزات نسبية وتنافسية، وكان مشروع إنشاء مرسى بمنطقة الشرق فى مقدمة المشروعات المخطط لها، وتم التعاون مع كلية الهندسة بجامعة النهضة لإعداد المخطط والتصميم المقترح للمشروع ضمن مشروع أكبر وطموح، حيث يتضمن إنشاء كورنيش على الجانب الشرقى من النيل بطول 2 كم فى المسافة من كوبرى بنى سويف العلوى حتى دير العذراء مريم ،وتضمن المخطط العام للمنطقة إنشاء ممشى وفندق سياحى ومنطقة تجارية ومرسى سياحى ومول تجاري،مشيرا إلى أن مشروع الكورنيش الشرقى يتقاطع مع خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع بعض الجهات الشريكة لتكون بنى سويف نقطة توقف للرحلات السياحية الممتدة من القاهرة لأسوان أو العكس،لاسيما وأن مسار رحلة العائلة المقدسة التى طافت ربوع مصر والتى يقع ضمنها مشروع الكورنيش كنقطة هامة من النقاط التى يمر بها مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأضاف المحافظ أن مشروع انشاء مرسى يتكامل ويتزامن مع مشروع تطوير كورنيش النيل السفلى بطول 1.5 كم بتكلفة 200 مليون جنيه، الذى يتم وضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام المقبلة ، والذى تنفذه لصالح المحافظة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى يأتى أيضا فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، مثل مشروع "ممشى أهل مصر"، كواحدة من المشروعات التى تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين ، ووضع كورنيش النيل ومسطحاته فى المكانة التى يستحقها.