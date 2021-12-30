محافظ الغربية يفتتح مسجدين بالمحلة بتكلفة 9 ملايين جنيه

وأشاد محافظ الغربية بمسجد الأنوار المحمدية بعزبة شيكارة، والذي تم إحلاله وتجديده بتكلفة 5 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية من أهالي القرية ، حيث تم توسعته من 250 متر إلى 500 متر وتجهيزه بكافة المستلزمات، وفي ذات السياق افتتح المحافظ مسجد عزبة أبو الدهب والمقام على مساحة 560 متر ، وتم تجديده بتكلفة 4 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

وأشار الدكتور رحمي إلى أن افتتاحات اليوم، تؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات، فالمجتمع المدني والحكومة أهم أركان تحقيق محاور التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها في ظل الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.