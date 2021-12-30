اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:54 م
أكرم القصاص
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محافظ أسوان: جهود متواصلة للقضاء على مشكلة المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:14 م
محافظ أسوان: جهود متواصلة للقضاء على مشكلة المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية المياه الجوفية بنفق منطقة السد العالى بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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صرح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بأن الجهاز المركزى للتعمير، بقيادة اللواء محمود نصار، يقوم بتنفيذ جهود متواصلة بمنطقة السد العالى، شرق للقضاء على مشكلة تراكم المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بالمنطقة.

 

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أنه جارى تحليل تجمعات المياه للوقوف على مصدرها، وهو الذى يتوازى مع قيام المعدات واللودرات برفع كافة كميات المياه وتراكمات الحشائش ومخلفات القمامة بأسفل النفق لإعادة فتحه مرة أخرى أمام الحركة المرورية ، ومن المتوقع أن يتم نهو الأعمال فى غضون الأيام القليلة القادمة لتنتهى بذلك هذه المشكلة بشكل نهائى.

 

وقدم اللواء أشرف عطية شكره لجهاز التعمير على اهتمامه المستمر بالتعامل السريع مع أى مطالب جماهيرية داخل نطاق مدن ومراكز المحافظة، بجانب ما يقوم بتنفيذه من مشروعات خدمية متنوعة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".


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