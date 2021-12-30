اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:05 ص
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محافظة القاهرة تستعد لاحتفال رأس السنة بتزيين ميادينها

الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:00 ص
محافظة القاهرة تستعد لاحتفال رأس السنة بتزيين ميادينها ميدان الكوربة في مصر الجديدة يتزين بأكبر شجرة كريسماس
كتب سيد الخلفاوى

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تستعد محافظة القاهرة لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، والكريسماس، وذلك من خلال تزيين وتجميل الشوارع، وتكثيف أعمال النظافة، بالإضافة إلى رفع مستوى النظافة بمحيط الكنائس.
 
وفى السياق كلف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، وهيئة النظافة بتكثيف النظافة بمحيط دور العبادة وبرفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد المجيد 7 يناير المقبل، واحتفالات رأس السنة، موجها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والأقسام الشرطية، لتأمين دور العبادة المسيحية.
 
كما وجه محافظ القاهرة، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط دور العبادة المسيحية من كنائس وأديرة.
 
وجه محافظ القاهرة، نوابه ورؤساء الأحياء، بتقديم تقرير أسبوعى عن مستوى شركتى النظافة بالمنطقة الشرقية والغربية، وتقيم أول بأول المنظومة الجديدة.

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