محافظة القاهرة ترفع كفاءة شوارع السيدة زينب

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور مهران عبداللطيف مهران، رئيس حي السيدة زينب، أعمال التطوير الجاري تنفيذها في نطاق حي السيدة زينب، خاصة في شارع "بورسعيد"، حيث أعمال إحلال وتجديد، وتقوم محافظة القاهرة، وأجهزتها التنفيذية، بأعمال تطوير يتم تنفيذها في شوارع حي السيدة زينب، منها شارعي "مشهد الرأس، والتونسي".

وأشرف الدكتور مهران عبداللطيف مهران، رئيس حي السيدة زينب، على أعمال التطوير الجاري تنفيذها في شارع التونسي بنطاق حي السيدة زينب، حيث يعد الشارع ضمن الشوارع الرئيسية الهامة، ويصل إلى شارع مجرى العيون.

كانت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، قد وجهت خلال جولة تفقدية بالشارع، -يرافقها الدكتور مهران عبداللطيف مهران، رئيس حي السيدة زينب،- بضرورة طلاء العقارات بطول الشارع، مع تركيب ودهان البلدورات من أول كوبري أبو الريش وحتى شارع بيرم التونسي.

القاهرة، السيدة زينب، رصف الشوارع، تطوير الطرق

كما شددت النائبة، على سرعة إنهاء تركيب "الانترلوك"، وتنسيق وزراعة أحواض زرع بالورود، موجهة كذلك بتكثيف النظافة العامة بالمكان وإزالة أي تراكمات أو مخلفات بالشوارع المحيطة، إلى جانب متابعة نظافة المدخل من شارع مجرى العيون، ورفع المخلفات من جميع الشوارع المحيطة.