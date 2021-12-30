مجلس جامعة بنى سويف يستعرض توصيات احتفالية اليوم العالمى لمتحدى الإعاقة

استعرض مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 204 ، توصيات احتفالية اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة، شملت تلك التوصيات عمل معرض منتظم للمنتجات التي يصنعها ذوي الهمم بأيديهم والسماح لهم ببيعها أثناء المعرض وذلك تشجيعاً لهم وتقديراً لمهاراتهم، وتيسير قوافل بشكل منتظم إلى العديد من القرى لعمل جلسات إرشاد أسري وتنمية
مهارات الأطفال من ذوي الهمم، بالإضافة إلى عمل جلسات إرشاد وتوعية لأسر ذوي الهمم داخل الجامعة من خلال ورش عمل ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة وكلية الطب، وعمل سلسلة من الندوات التوعوية ضد التنمر بمدارس المحافظة وذلك ضمن "مبادرة مجتمع بلا إعاقة".
كما وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته ، علي تنظيم معرض للكتاب بأسعار مخفضة للطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.
وأوضح رئيس الجامعة، إن إقامة معارض الكتب تسهم فى إحياء اهتمام الطلبة بالقراءة باعتبارها ضرورية للتنمية المعرفية والتقدم، كما تمثل فرصة مهمة لمحبي القراءة لاختيار ما يناسبهم من بين مجموعات متنوعة من الكتب فى شتى ميادين المعرفة ولتشجيع الطلاب علي القراءة وجذبهم للمطالعة.
وأضاف الدكتور منصور حسن، أن الجامعة بكلياتها المختلفة اعتادت تنظيم معارض الكتاب وبأسعار مخفضة لكي يكون في متناول جميع الطلاب شراء تلك الكتب والإطلاع لأن الأمم لن تنهض إلا بالعلم والمعرفة والثقافة.
كما وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن ، رئيس الجامعة، على مقترح الإدارة العامة لتنمية المشروعات البيئية بشأن عقد ندوات توعوية لطلاب الكليات بالجامعة حول عدد من الموضوعات منها كن سفيراً، وأهداف التنمية المستدامة، والبرنامج الرئاسي لإعداد الشباب، ورؤية مصر 2030، وذلك بحضور النواب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.
وأوضح الدكتور منصور، أن هذه الندوات تأتي بالتعاون مع منسق حياة كريمة بمحافظة بني سويف، ومنسق طلاب من أجل مصر بالجامعة ، مؤكداً على أهمية هذه الندوات لمواكبة عصر جديد من التنمية والدعم الشبابي تحت مظلة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستناداً إلى الأولويات والمبادئ الوطنية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة والتحول نحو النمو الشامل والمستدام بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
كما أعلن مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته ، بدء تفعيل الماجستير بقسم العلاج الطبيعي لأمراض الباطنة بكلية العلاج الطبيعي، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.
وأوضح الدكتور منصور حسن، أن تلك الخطوة من شأنها دعم قطاع الدراسات العليا بالكلية والتسهيل علي الباحثين من مختلف أنحاء الجمهورية للتسجيل لدرجة الماجستير بما يسهم في الإرتقاء بالبحث العلمي بالكلية بهدف إنتاج أبحاث ذات قيمة علمية ومفيدة للإنسانية، وفرصة للباحث لإظهار الإبداع والابتكار، وإثراء المحصلة المعرفية للباحث في مجال تخصصه، مما يجعله مرجعاً علمياً خصباً لجميع الباحثين والطلاب.
كما استعرض مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 204، التكليفات الصادرة عن اجتماع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء الجامعات الحكومية.
من جانبه، وجه الدكتور منصور حسن بالتنفيذ الفوري لكافة التكليفات الرئاسية على مستوى كليات الجامعة، مشيراً أن التكليفات تضمنت إنشاء وحدة بكل كلية لرعاية الطلاب الموهوبين لبناء جيل من الكوادر الشبابية قادر على استكمال مسيرة تنمية الدولة، بالإضافة إلى دعم عملية ربط منظومة البحث العلمي بالجامعات مع المشروعات القومية التنموية في كافة المجالات، و تقديم خطة زمنية للدراسات والبحوث التي تخدم قضايا التنمية، والتنسيق مع مبادرة حياة كريمة خاصة على مستوي القوافل التوعوية والطبية التي تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.
وأشار رئيس الجامعة، أن التكليفات شملت تكثيف الأنشطة التي تستهدف بناء الوعي بكافة التحديات التي تواجه الوطن، والتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص يوم للجامعة لعرض أنشطتها الفنية بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، وتفعيل دور مراكز الإبداع التكنولوجي بالجامعة ليتمكن الطلاب من الالتحاق ببرامج التدريب المنوطة بالتحول الرقمي والتي تساعدهم بالعمل بوظائف المستقبل.
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