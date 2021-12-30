مجلس جامعة بنى سويف يستعرض توصيات احتفالية اليوم العالمى لمتحدى الإعاقة

استعرض مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 204 ، توصيات احتفالية اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة، شملت تلك التوصيات عمل معرض منتظم للمنتجات التي يصنعها ذوي الهمم بأيديهم والسماح لهم ببيعها أثناء المعرض وذلك تشجيعاً لهم وتقديراً لمهاراتهم، وتيسير قوافل بشكل منتظم إلى العديد من القرى لعمل جلسات إرشاد أسري وتنمية مهارات الأطفال من ذوي الهمم، بالإضافة إلى عمل جلسات إرشاد وتوعية لأسر ذوي الهمم داخل الجامعة من خلال ورش عمل ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة وكلية الطب، وعمل سلسلة من الندوات التوعوية ضد التنمر بمدارس المحافظة وذلك ضمن "مبادرة مجتمع بلا إعاقة". و الجدير بالذكر أن الجامعة سبق و نظمت احتفالية اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة، وأطلق خلالها الدكتور منصور حسن، مبادرة «مجتمع بلا إعاقة للتوعية ضد التنمر» مؤكداً أهمية دور الجامعة ومنظمات المجتمع المدني في التوعية وتقديم الرعاية للأسر التي لديها أطفال من ذوي الهمم. و الجدير بالذكر أن الجامعة سبق و نظمت احتفالية اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة، وأطلق خلالها الدكتور منصور حسن، مبادرة «مجتمع بلا إعاقة للتوعية ضد التنمر» مؤكداً أهمية دور الجامعة ومنظمات المجتمع المدني في التوعية وتقديم الرعاية للأسر التي لديها أطفال من ذوي الهمم.

كما وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته ، علي تنظيم معرض للكتاب بأسعار مخفضة للطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة، إن إقامة معارض الكتب تسهم فى إحياء اهتمام الطلبة بالقراءة باعتبارها ضرورية للتنمية المعرفية والتقدم، كما تمثل فرصة مهمة لمحبي القراءة لاختيار ما يناسبهم من بين مجموعات متنوعة من الكتب فى شتى ميادين المعرفة ولتشجيع الطلاب علي القراءة وجذبهم للمطالعة.

وأضاف الدكتور منصور حسن، أن الجامعة بكلياتها المختلفة اعتادت تنظيم معارض الكتاب وبأسعار مخفضة لكي يكون في متناول جميع الطلاب شراء تلك الكتب والإطلاع لأن الأمم لن تنهض إلا بالعلم والمعرفة والثقافة.