مجلس جامعة الأقصر يقرر إنشاء وحدة لرعاية الموهوبين وكلية للزراعة والطب البيطرى باسنا

الأقصر – أحمد مرعى

عقد مجلس جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة جلسته الشهرية لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات التي تختص بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض بعض المقترحات وآلية تنفيذها، حيث استهل المجلس جلسته رقم 33، بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل الدكتور ربيع سلامة عميد كلية الألسن، وتلاوة الفاتحة على روحه.

ومن جانبه قال رئيس الجامعة:- "نعزي أنفسنا وأسرة كلية الألسن في وفاة القامة العلمية الكبيرة؛ الدكتور ربيع سلامة، عميد كلية الالسن الذي أثرى مجال تخصصه بالعديد من الأبحاث والمنشورات العلمية خلال مشواره الأكاديمي، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقاً".

وناقش مجلس جامعة الأقصر، آليات إنشاء وحدة الموهوبين بالجامعة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية الطلاب الموهوبين وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لتنمية مواهبهم، ووافق المجلس على الطلب المقدم من أعضاء مجلسى النواب والشورى بمقترح لإنشاء كليتي الزراعة والطب البيطرى باسنا جنوبي الأقصر، بعد الحصول على الموافقات اللازمة على تخصيص الأرض اللازمة لذلك من الجهات المعنية حيث وجه أعضاء المجلس برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز الشكر لأعضاء مجلس النواب والشورى بالأقصر على حرصهم على الاهتمام بالمنظومة التعليمية وتقديم الدعم اللازم للتوسع في الجامعة بما يخدم متطلبات التنمية المستدامة.

وناقش المجلس، إعلان كلية الحاسبات والمعلومات عن حاجتها لشغل وظائف تشمل: (أستاذ – إستاذ مساعد – مدرس – مدرس مساعد) عن طريق النقل أو التعيين على أن تكون الأولوية للنقل، وذلك بأقسام الكلية المختلفة، كما ناقش تحديد مدة سريان موافقة مجلس الجامعة على نقل أعضاء هيئة التدريس، وموافقة رئيس الجامعة على نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعات أخرى للعمل بجامعة الأقصر على درجات شاغرة لمدة ثلاثة أشهر فقط، يجوز مدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى بموافقة رئيس الجامعة، إعتباراً من تاريخ الموافقة.

كما قرر المجلس زيادة نفقات الإقامة لـ الليلة الواحدة للطلبة الوافدين (وغير المقيدين بالجامعة)، من الجامعات المصرية وغير المصرية، وقرر المجلس ترقية الدكتور قرشى سعدى إلى درجة أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة، كما ناقش المجلس آليات امتحانات نصف العام الدراسى لكليات الحامعة المختلفة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع دخول الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا.



فعاليات الجلسة 33 لمجلس جامعة الأقصر



مجلس الجامعة يقرر انشاء كلية للزراعة والطب البيطرى بمدينة إسنا