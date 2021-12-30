مجدى يعقوب: مركز القلب الجديد بـ6أكتوبر يتكلف مليار جنيه.. وعبد الناصر كان هائلا

كتب أحمد عرفة

قال العالم والجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب إن هناك مركز جديد للقلب يتم إنشاؤه بجوار مدينة زويل بـ 6 أكتوبر سيكلفنا مليار جنيه مصري، متابعا: نريد أن يكون مركز أسوان هو الأم ونفس الأفكار التي تمت هنا تظل كما هي، والقاهرة واسوان متساويين، وبثق في الشباب للغاية وبعضهم يعمل أفضل منى .

وأضاف الدكتور مجدى يعقوب، خلال حوار خاص مع الدكتورة درية شرف الدين، على القناة الأولى، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان هائلا، خاصة عندما قال كلمته "قد مضى عهد الاستعباد"، وكنت أدرس بكلية الطب القصر العينى في الخمسينيات، وكانت أيام جميلة.

وتابع الدكتور مجدى يعقوب: الرئيس جمال عبد الناصر عندما قال إن تعليم الطب حق لكل إنسان، هذا جعلنى أعمل ليل ونهار، وكان هناك أطباء روس يدرسون في كلية الطب القصر العينى، وكانوا يعلمونا جيدا، وكنا نذهب للريف، موضحا أن التعليم الطبي مهم للغاية، العدد كبير، والصلة بالأساتذة ضعيفة والصلة بالمجتمع قليلة.

وقال الدكتور مجدى يعقوب: في الكلية لا نتعلم أن مسئوليتنا ليست لأنفسنا أو لمستشفى أو للوزارة ، متابعا: بحترم جمال عبد الناصر ولكنه قال لنا الحكومة ستفعل كل شيء ولكن لابد أن نفعل نحن كل شيء، ونحن مسئوليتنا للمجتمع فنحن خدامين للمجتمع، فالمجتمع هم الناس الغلابة ولا يوجد تفريق فالمرض واحد والعلاج واحد وكلنا مثل بعضنا ، فهناك ألام كبير في الشعب ومهمتنا تخفيف هذا الألم .