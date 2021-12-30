متهم يعترف أمام مباحث القاهرة بسرقتة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف متهم أمام رجال المباحث بالقاهرة، بسرقته للدراجات البخارية بأسلوب توصيل "الأسلاك" وبمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بذات الأسلوب .

وأقر بارتكابه عدد (2) حادث سرقة، وتم بإرشـاده ضبط الدراجات المستولى عليهـا بـمكـان إخفائهـا بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت أجهزة الأمن ، ضبطت أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية مرتبكى جرائم السرقة.. فقد تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) ، بإكتشافه سرقة دراجة نارية ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة)، عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهداف وضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بسرقة الدراجة بأسلوب "توصيل الأسلاك".وتم القبض عليه و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.