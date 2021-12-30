اليوم السابع
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مبادرة لجامعة بنها بمدارس القليوبية بعنوان "دعم صحة أبنائنا".. فيديو

الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:32 م
مبادرة لجامعة بنها بمدارس القليوبية بعنوان "دعم صحة أبنائنا".. فيديو اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، رصد خلاله تدشين اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها مبادرة "دعم صحة أبنائنا"، لطلاب مدارس المحافظة، والتى أطلقتها الجامعة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمدرسة ابن خلدون بمدينة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عراقى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعرب محافظ القليوبية عن شكره وتقديره لجامعة بنها ودورها فى خدمة أبناء محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإطلاق المبادرات التى تستهدف صحة المواطنين، واليوم جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم صحة طلاب مدارس المحافظة مما يساعد على الاكتشاف المبكر للأمراض فى المراحل العمرية المبكرة لدى الأطفال.

من جانبه، قال رئيس جامعة بنها، إن مبادرة دعم صحة أبنائنا الطلاب التى أطلقتها الجامعة تأتى فى إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي والمشاركة فى جميع المبادرات الرئاسية، مشيدا بالتعاون المستمر بين الجامعة والمحافظة ومديريتى التعليم والصحة بالقليوبية.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أن المبادرة تضم تخصصات "الأطفال والعظام والرمد" وسوف تجوب جميع مدارس القليوبية بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض التى تصيب الأطفال وبالتالى عمل خريطة صحية للأمراض المنتشرة فى الأطفال على مستوى المحافظة بهدف وضع الخطط المستدامة للوقاية والعلاج وذلك تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من اجل توفير صحة جيدة للمواطنين.


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