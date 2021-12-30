مؤتمر شباب الأقصر آمال وتطلعات يوصي بتفعيل الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات

الأقصر – أحمد مرعى

أوصى مؤتمر الشباب الذي نظمته وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، تحت عنوان "الشباب آمال وتطلعات"، بتفعيل الشراكة مع حاضنة الأعمال بالأقصر وجهاز تنمية المشروعات، والتشبيك مع المؤسسات الأهلية لدعم مشروعات الشباب.

ومن جانبه وجه منتصر عبد الرحيم البنهاوي مدير مكتب الاقصر لجهاز تنمية المشروعات، دعوة لشباب الأقصر للاستفادة من مختلف البرامج التدريبية التي تؤهلهم لريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة، بالإضافة لآليات التمويل المتنوعة التي يوفرها الجهاز لتمويل مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم فرص عمل لائقة ومستوى معيشي أفضل، وقال المهندس عمرو الهواري، مدير المنطقة السادسة بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يقدم المساعدة والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة، كما يقدم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات، ويزود أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة، ويوضح أيضا المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.

فيما قال عرفة الرملي مسئول الخدمات غير المالية بالمكتب، أن مكتب الجهاز بالأقصر يقدم العديد من الخدمات غير مالية، مثل الدعم الفني والدورات التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم فى إعداد دراسات الجدوى وانهاء الإجراءات اللازمة، ليتمكنوا من بدء مشروعاتهم الجديدة، بالإضافة إلى تطبيق آليات متنوعة لمساعدتهم فى تسويق منتجاتهم عن طريق مشاركتهم فى المعارض التى ينظمها الجهاز أو يشارك فى تنظيمها وتسجيلهم في بوابة الشراء الموحد من أجل تيسير مشاركتهم فى التعاقدات الحكومية.

ومن جانبه أوضح احمد شاهين مدير حاضنة الاقصر أن الحاضنة هي أداة من الأدوات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لخدمات المشروعات الناشئة من خلال برنامج احتضان كامل يبدءا بمنحهم وحدات إنتاجية وتقديم الدعم الإداري والفني والتسويقي ومساعدتهم في تطوير المنتج ومطابقته للمواصفات واستخراج التراخيص والحصول على التمويل المناسب للمشروع، والتغلب على أي تحديات أو معوقات قد تواجههم حتى انتهاء فترة احتضان المشاريع طوال 3 سنوات يتم بعدها متابعتهم بعد التخارج وانتقال المشروع لاحدي المناطق الصناعية.



توصيات مؤتمر شباب الأقصر آمال وتطلعات



جانب من فعاليات مؤتمر شباب الأقصر آمال وتطلعات