كل ما تريد معرفته عن العلامات التحذيرية على إصابتك بنوبة قلبية صامتة

كتبت فاطمة خليل

النوبات القلبية الصامتة من أخطر الحالات الصحية، وتكون "صامتة" لأن الأعراض خفيفة جدًا لدرجة أن الناس غالبًا لا يدركون حدوثها لكن هذا لا يعني أنه يمكنك تجاهلها، فهى خطيرة مثل النوبة القلبية التقليدية، فى هذا التقرير نتعرف على علامات تحذيرية للإصابة بنوبة قلبية صامتة، وفقاً لموقع "بيزنس إنسايدر."

ما هي النوبة القلبية الصامتة؟



قارنت دراسة نشرت في مجلة Circulation ما يقرب من 10 آلاف مشارك النوبات القلبية الصامتة والنوبات التقليدية، ووجدت أن النوبات القلبية الصامتة تمثل ما يقرب من نصف جميع النوبات القلبية.

قالت نيكول وينبيرج ، طبيبة أمراض القلب في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي، إنه يمكن أن تكون هناك مواقف لا يعاني فيها الأشخاص من أعراض نوبة قلبية صامتة، لكن في كثير من الأحيان، هناك بعض الأعراض الخفيفة التي يصعب التعرف عليها للنوبة القلبية الصامتة وتشمل هذه التعب وحرقة المعدة وعدم الراحة في الصدر أو الظهر أو الفك وضيق التنفس، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة (AAFP).

ما هي أعراض الإصابة بالنوبات القلبية الصامتة؟



يمكن أن يكون للنوبة القلبية التقليدية أعراض متشابهة، ولكنها غالبًا ما تتضمن إحساسًا بالضغط أو الألم في الصدر والذراعين والرقبة والظهر أو الفك.

لماذا النوبات القلبية الصامتة خطيرة؟



تحدث النوبات القلبية سواء كانت صامتة أو تقليدية عندما يتدفق الدم غير الكافي إلى القلب والنوبة القلبية الصامتة، لا تقل خطورة عن النوبة القلبية التقليدية يزيد من احتمالية إصابتك بنوبة قلبية أخرى.

من الضروري فتح شريان القلب المسدود بمجرد انسداده ، لذا فنحن لسنا في موقف يكون فيه تدفق الدم منخفضًا وفي النهاية ندبًا من شأنها أن تضعف قدرة شخص ما على أداء وظائف القلب الطبيعية.

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من أعراض نوبة قلبية ، فيجب عليك الذهاب إلى غرفة الطوارئ على الفور. ولكن في معظم حالات النوبات القلبية الصامتة ، تكون الأعراض خفيفة جدًا أو غير موجودة بحيث لا يفكر الشخص بالضرورة في الذهاب إلى غرفة الطوارئ.

في كثير من الأحيان ، يحدث التشخيص بشكل روتيني بدني أو أثناء زيارة الطبيب بسبب الأعراض المستمرة مثل التعب وضيق التنفس وعسر الهضم.