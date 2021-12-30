اليوم السابع
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قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا من بلدة حزما بالقدس

الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:07 ص
قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا من بلدة حزما بالقدس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 25 مواطنا بينهم مدرسون آباء وأبنائهم، وأسرى محررون من بلدة حزما شمال شرق القدس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمة واعتقالات من المنازل في بلدة حزما بالجملة تخللها عمليات استجواب وتحقيق ميدانية.

والمعتقلون هم: المدرس سلامة عودة صبيح الخطيب ونجله محمد، وأسامة رباح صلاح الدين وابنه عز الدين، والمدرس اسامة الخطيب وابنه عبد الله، وعوض زياد كنعان الخطيب، وصقر خليل ذيب صلاح الدين، وعودة سالم عسكر، وموسى مجدي عسكر الخطيب، ومحمد فوزي الخطيب، وزايد احمد كنعان، ومحمد ثائر ابو خليل، وعبد الله مراد الخطيب، ومحمد عبد الحميد الخطيب، وعادل عصام الخطيب، ورأفت طلال جوده، وليث مالك صبيح، وعبد باسم فزاع العمري، ومحمد بسام كمال صبيح الخطيب، رمز فرحان الخطيب، وعبد الله اسامة الخطيب، ولؤي بسام فزاع العمري، ومحمد رشدي صلاح الدين، وأسامة علي عيسى الخطيب.

وتتعرض بلدة حزما إلى انتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال من حملات اعتقال وهدم ومداهمة مدارس واستجواب الساكنين، إلى جانب إغلاق مداخلها منذ حوالي 3 أسابيع والتضييق على الأهالي.

 


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القدس

بلده حزما بالقدس

فلسطين

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