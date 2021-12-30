فريق التدخل السريع ينقذ سيدة من الشارع بتوجيهات من محافظ سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم، تم توجيه فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الإجتماعى بسوهاج بسرعة التحرك ونقل سيدة من الشارع حيث تم الدفع بسيارة إسعاف مجهزة وفريق طبى وتم نقل السيدة من الشارع وتم وضعها بمستشفى الصحة النفسية بعد تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للسيدة وتقديم كافة أوجه الدعم من قبل التضامن الإجتماعى.

كان فريق التدخل قد أنتقل إلى السيدة عدة مرات إلا أنها رفضت مغادرة الشارع وبعرض الأمر على اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أصدر تعليمات مشددة للفريق بضرورة نقل السيدة وتقديم كافة أوجه الرعاية لها وتم عمل الإجراءات اللازمة لتسكينها والاهتمام بنظافتها والاطمئنان إلى استقرار حالتها فى الدار.

كان رواد مواقع التواصل الإجتماعى بمحافظة سوهاج قد تداولوا صورا لسيدة مسنة بأحد الشوراع بمدينة أخميم في حالة سيئة، وترتدي ملابس رديئة وتعاني من البرد الشديد وتحتاج إلى مساعدة عاجل لإنقاذها.

وعلى جانبا أخر تابع الدكتور محمد عبدالهادى مدير عام مكتب اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج كافة أعمال فريق التدخل السريع وأعمال فريق الإسعاف وتدخلات الفريق الطبي للحالة ورفع تقرير مفصل بكل الأعمال التي تلقتها السيدة ورفعه للمحافظ مباشرة.



التدخل السريع ينقذ سيدة سوهاج المشردة



التدخل السريع ينقذ سيدة سوهاج المشردة



التدخل السريع ينقذ سيدة سوهاج المشردة



التدخل السريع ينقذ سيدة سوهاج المشردة



التدخل السريع ينقذ سيدة سوهاج المشردة