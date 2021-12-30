فاوتشى: البيانات تشير إلى أن "أوميكرون" أقل خطورة من "دلتا"

كتب وكالات

قال مدير المعهد الوطنى الأمريكى للأمراض المعدية أنتونى فاوتشى، إن "جميع البيانات تشير إلى أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا هو أقل خطورة من دلتا".

وفى إحاطة من البيت الأبيض حول كوفيد-19، قال فاوتشى إن "الاستنتاج النهائى بشأن مستوى خطورة المتحور لدى الأطفال لم يتحدد بعد"، محذرا من أنه سيكون هناك المزيد من حالات الاستشفاء بين الأطفال بسبب ارتفاع عدد الإصابات، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن الأطفال يدخلون إلى المستشفى بسبب الإصابة بكوفيد-19 وليس بسبب تعرضهم للإصابة، مما يعكس الدرجة العالية لانتشار العدوى بين الأطفال"، مجددا التحذير من أن "خطر الإصابة بالفيروس نتيجة أى متغير، هى أعلى بين الأفراد غير المطعمين.. لذلك على جميع البالغين والأطفال المؤهلين الحصول على اللقاح وأخذ الجرعة المعززة".