طوابير السائحين لزيارة معابد أبوسمبل وسط طقس مشمس.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

سجلت معابد أبوسمبل جنوب أسوان، اليوم الخميس، حضورا كبيرا من السائحين الأجانب الذين حضورا من مختلف دول العالم إلى مدينة أبوسمبل "برا وبحراً وجوا" لزيارة المعالم الأثرية جنوب مصر، للاستمتاع بالطقس الدافئ المشمس الذى يتميز به مدن الصعيد.



السائحون داخل معابد أبوسمبل

وصل السائحون إلى مدينة أبوسمبل عبر الرحلات البرية القادمة من مدينة أسوان عبر الطريق الدولى "أسوان – أبوسمبل"، بالإضافة إلى استقبال مطار أسوان لـ3 رحلات طيران، بجانب رحلتى "نايل كروز" أو الفنادق العائمة للبواخر السياحية بنهر النيل.



السياحة فى أبوسمبل

واصطف الأجانب فى طوابير لدخول المعبد فى ظاهرة لا تتكرر سوى بالتزامن مع احتفال تعامد الشمس، ليصل بذلك إجمالى عدد السائحين زوار معابد أبوسمبل اليوم لنحو 3 آلاف سائحاً من مختلف الجنسيات الأجنبية.



ساحة معبد أبوسمبل

يشار إلى أن معابد أبوسمبل أحد أهم المزارات الأثرية فى أسوان ومصر، نظراً لضخامة هذا الأثر التاريخى الذى شيده رمسيس الثانى على ضفاف النيل بمدينة أبوسمبل، ويتكون من معبدين أحدهما لرمسيس والثانى لزوجته نفارتارى، ويشهد المعبد الكبير للملك رمسيس ظاهرة فرعونية نادرة تتكرر مرتين كل عام 22 فبراير وأكتوبر وفيها تتعامد الشمس على قدس الأقداس داخل المعبد.



زوار أبوسمبل



معابد أبوسمبل اليوم