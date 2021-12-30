طقس الشرقية الآن.. انخفاض درجات الحرارة وشمس ساطعة ورياح خفيفة.. لايف

الشرقية- فتحية الديب

قدم تلفزيون" اليوم السابع" بثا مباشرا، عن حالة الطقس بطريق" بلبيس- القاهرة" الصحراوى بمحافظة الشرقية، وتشهد المحافظة هبوب رياح خفيفة مع انخفاض فى درجات الحرارة وأجواء شتوية.

فيما قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد بغرفة الأزمات بديوان عام المحافظة والمجالس والمدن فى حال سقوط الأمطار.

فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، و على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،و شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم بالزقازيق سجلت العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.



