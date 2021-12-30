طقس الخليج.. سقوط أمطار في السعودية والامارات والبحرين والكويت

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج انخفاضا فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة أما الامارات فتشهد تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار وفى البحرين غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار والعظمى فى الكويت 17 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان تمتد إلى مرتفعات منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-40 كم ساعة

، وارتفاع الموج من متر الى مترين , وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-38كم ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم س، الخليج العربى خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:48 والمد الثانى عند الساعة 22:48 والجزر الأول عند الساعة 16:35 والجزر الثانى عند الساعة 03:41.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:46 والمد الثانى عند الساعة 06:15 والجزر الاول عند الساعة 12:44 والجزر الثانى عند الساعة 00:58.

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 27 20 85 35 دبى 27 21 80 30 الشارقة 27 18 80 35 عجمان 29 18 85 40 أم القيوين 26 17 85 35 رأس الخيمة 26 17 75 35 الفجيرة 29 19 85 40 العين 28 18 75 25 ليوا 28 18 80 35 الرويس 28 18 80 30 السلع 27 19 85 40 دلما 26 20 75 35 طنب الكبرى 27 23 90 35 طنب الصغرى 27 23 90 35 أبو موسى 27 22 85 30 .

البحرين



أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم الخميس، فى مملكة البحرين سيكون غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار أحياناً قد تكون رعدية فى وقت لاحق.

الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة: العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 40%.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 17 °ﻡ

نهارًا

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

ليلًا

بارد و غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 38 كم ساعة مع فرصة أمطار متفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .