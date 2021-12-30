ضبط تاجرة مخدرات بحوزتها 6 كيلو حشيش مخدر بالغردقة بقصد الإتجار

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط تاجرة مخدرات بحوزتها كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها علي عملائها، تم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

كان ورد أخطار للواء محى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد ورود معلومات للرائد أحمد ناصف، معاون أول مباحث قسم أول الغردقة بقيام سيدة بالاتجار في المواد المخدرة " حشيش " .

عقب اتخاذ الاجراءات القانونية وتبين اتهام السيدة المذكوره بواقع اتجار في المواد المخدرة سابقه، تمكن الرائد أحمد ناصف معاون أول مباحث القسم، بمشاركة الرائد يوسف سمير معاون مباحث قسم أول من ضبط المتهمه وبحوزتها 6 كيلو حشيش مخدر " طرب " وتم تحرير محضر بالواقعة وحبسها 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

وبمواجهتها امام رجال المباحث اعترفت بالقيام بالاتجار في المواد المخدرة، وتم ضبط مبلغ مالي بحوزتها عبارة عن عملات اجنبية ومصرية مختلفة وهاتف محمول تتواصل من خلاله مع عملائها .