ضبط أسلحة نارية غير مرخصة وطلقات فى مشاجرة بالمراغة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج بسبب خلافات الجوار نتج عنها إصابة 2 أحدهما بطلق نارى بالصدر والثانى بكسر بالقدم اليمنى، تم التحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحادث.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوفوع مشاجرة إطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بدائرة المركز وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بين كل من " طرف أول " هشام ع ح م 43 سنة عامل مصاباً " بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى فتحة دخول " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى وشقيقه سامح ع ح م 44 سنة طباخ مصاباً " بكسر بالقدم اليمنى " ومحمد ح م م 68 سنة عامل ونجله محمود م ح م 20 سنة عامل غير مصابين

وبين " طرف ثان " إيهاب م ف ع 26 سنة أخصائى تحاليل وعصمت م ف ع 39 سنة موظف ومعتصم م ف ع 39 سنة عامل " شقيقي الأول " الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول فرد روسي محلي الصنع وطلقة وبحوزة الرابع من الطرف الأول بندقية خرطوش وطلقه وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع و طلقة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية " 4 " طلقات وبسؤال الطرفين تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالسب والشتم والضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم.

اتهم الأول من الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة تم التحفظ على الأسلحة النارية وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.