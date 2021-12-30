صور.. إخماد حريق فى خط أنابيب نفط شمال لبنان

كتب وكالات

أفادت المديرية العامة للدفاع المدنى اللبنانى، بإخماد حريق شب فى خط أنابيب نفط شمال لبنان.

وذكرت فى بيان مقتضب: "أخمد عناصر من الدفاع المدنى فى تمام الساعة 21:15 من تاريخ اليوم... حريقا شب فى أنابيب لجر البترول جراء وجود ترسبات نفطية قديمة فى العبدة – عكار، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب "روسيا اليوم".



رجال الاطفاء عقب السيطرة على النيران

وسبق أن تحدثت قناة "الجديد" اللبنانية، عن اندلاع حريق فى أنبوب نقل النفط الخام فى العبدة-عكار بالقرب من المنازل والأهالى مضيفا أن الدفاع المدنى ناشد إخماد النيران.