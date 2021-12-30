شكوى من عمود كهرباء آيل للسقوط بطريق القاهرة المنصورة الزراعى.. والمحافظ يرد

كتب - محمود أحمد عطا - القليوبية إبراهيم سالم

أرسل القارئ ممدوح عبدالمعطى، مقيم بقرية كفر التابعة لمركز منصور كفر شكر ل محافظة القليوبية ، عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، يشكو التضرر من وجود عمود كهرباء آيل للسقوط على الطريق السريع طريق القاهرة المنصورة الزراعى، مما قد يتسبب فى كارثة بسبب التواجد المستمر على الطريق.



عامود بالطريق الزراعي المنصوره

وناشد القارئ ممدوح عبدالمعطى، المسئولين عبر خدمة "صحافة المواطن"، بضرورة العمل على إصلاح وصيانة هذا العمود فى أقرب وقت ممكن.

وقال القارئ فى رسالته: "استغاثة إلى الحى وشركة الكهرباء قبل وقوع كارثة.. ده عامود آيل للسقوط بطريق القاهره المنصورة الزراعى، وممكن في أي لحظة يقع ومفيش حد من المسئولين أتحرك".

ومن ناحيته، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة الشكوى للدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، لسرعة فحص الشكوى والعمل على إصلاح عامود الكهرباء المتهالك منعا لوقوع أية حوادث على طريق بنها المنصورة، واستبداله بأخر حفاظا على أرواح المواطنين على الطريق.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".