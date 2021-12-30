سيدة تلحق بنجلها بعد أيام من وفاته حزنا على فراقه بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

سادت حالة من الحزن بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بعد وفاة سيدة بعد أيام من وفاة نجلها حزنا عليه.

كانت السيدة قد دخلت في صدمة شديدة وحالة نفسية سيئة بعد تعرض نجلها لحادث على طريق "طنطا - الإسكندرية" الزراعي، وفشلت الإسعافات ومحاولات إنقاذه، وتم تشييع جثمانه لمثواه الأخير بمقابر عائلته بالقرية.

ولم تتحمل الأم الصدمة وهول الفاجعة وتدهورت حالتها الصحية وتوفيت حزنًا على فراق نجلها، وخرج أبناء القرية في مشهد جنائزي كبير لتوديع الأم لمثواها الأخير لتدفن بجوار قبر نجلها، وسط حالة من الحزن بين أهالي القرية لفراق الأم ونجلها.