سقوط 28 عاطلا بحوزتهم هيروين وحشيش وأسلحة نارية وذخائر خلال حملة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 28 عاطل خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية.

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية. أسفرت الحملة عن ضبط 28 عاطلا فى الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفر شكر، وبحوزتهم 3 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، و4 طلقات، بالإضافة إلى 395 جراما من الهيروين المخدر، و220 جراما من مخدر الحشيش، و30 جراما من مخدر الشادو، و220 جراما بانجو، و220 جرام من مخدر البودر، و40 جرام من مخدر الاستروكس، و15 جرام من مخدر الهيدرو، و80 جرام من مخدر الفودو، و133 قرص مخدر.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.