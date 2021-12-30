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ستيفانى وليامز تدعو لتوفير الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم عملية الانتخاب بليبيا

الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:36 م
ستيفانى وليامز تدعو لتوفير الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم عملية الانتخاب بليبيا ستيفاني وليامز
كتب: أحمد جمعة

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جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفانى وليامز تأكيدها، الخميس، أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية الليبية على أسس متينة ومن منطلق تكافؤ الفرص بحيث لا يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا غير عادلة.

 

وشددت وليامز في تدوينة لها عبر "تويتر" على أنها في كافة الاتصالات التي أجرتها مع الأطراف الليبية والشركاء الدوليين، تكرر التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة والقائمة لـ 2.8 مليون ناخبة وناخب في أرجاء ليبيا.

 

 

 

 


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