زوجى رفض التواصل معى منذ 6 سنوات : شكوى زوجة تبحث عن الطلاق للهجر

كتبت أسماء شلبى

" ربنا ينتقم منه دمر حياتي وسافر وتركني حامل بطفلة لم تر والداها، لأعيش في جحيم وأنا منتظرة عودته فى ظل محاربة عائلته لى ومحاولتهم طردي من منزل الزوجية، وتهديدهم المستمر لي وتعديهم على أكثر من مرة، وتشويههم سمعتي فى المنطقة السكنية التي أقيم بها، وطعنهم فى نسب الطفلة".. كلمات سردتها إحدي الزوجات أثناء شكوتها لمحكمة الأسرة بأكتوبر، وطلبها الطلاق للهجر بعد غياب زوجها 6 سنوات خارج مصر- ورفضه منحها النفقات اللازمة لها وطفلتها، وامتناعه عن التواصل معها، وتعرضها للملاحقة على يد عائلته للاستيلاء على –شقة الزوجية.

وأضافت الزوجة:" شوهت حماتي سمعتي، ودمرت حياتي، وتركتني أصارع الموت بعد تعديها علي بالضرب فى محاولة منها لطردي خارج العقار المملوك لها والاستيلاء على شقتي، وملاحقتي بالاتهامات الكيدية، ورفضهم الاعتراف بنسب الصغيرة، وتهديدي وابتزازي ".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"تخلى زوجي عن ابنته وعني رغم زواجنا عن قصة حب، بسبب تحريض والدته، لأعيش فى عذاب وأنا ملاحقة بأسئلة الأهل والأقارب وشكوهم التى تلاحقني، بعد أن تركني زوجي معلقة سنوات، ومحاولتهم دفعي للتنازل عن حقوقى، وتفننهم فى ذلي والإساءة لى".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.