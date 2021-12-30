وذكر البيان -الذي نقلته وكالة انباء تاس الروسية- أن "عملية التطوير التي تقوم بها شركة ناسيمبيو القابضة لصالح شركة روستيك الحكومية الروسية أثناء التجارب السريرية أكدت فعاليته وسلامته وقدرته على تحييد الفيروس التاجي. ووفقا لنتائج التجارب، حصل دواء كوفيد – جلوبولين على شهادة تسجيل دائمة من وزارة الصحة الروسية.



ويجرى العمل على تطوير دواء "كوفيد – جلوبولين" على أساس بلازما الدم للأفراد المصابين بـ كوفيد-19 وتحتوي على أجسام مضادة للفيروس. وأوضحت المؤسسة الحكومية أن تناول الدواء يمنع المرض من أن يتخذ شكلا أكثر خطورة ويساعد في مكافحة العدوى.



ووفقا لروستيك، فإنه بعد دراسة مقارنة مزدوجة التعمية، في 7 من كل 10 مرضى يتلقون "كوفيد – جلوبولين"كجزء من العلاج الشامل، انخفض خطر الإصابة بنوع أكثر خطورة من المرض. كان الدواء هو الأكثر فعالية في المراحل الأولى من المرض. وفي 70٪ من الحالات، منع العلاج تطور مثل هذه المضاعفات مثل عاصفة السيتوكين، والفشل الكلوي، ومضاعفات الانصمام الخثاري وتطور متلازمة الضائقة التنفسية الحادة وتلف الرئتين الواسع أو تفاقم الأعراض السريرية.