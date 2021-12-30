وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" - في بيان اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة سُجلت في كافة المناطق الروسية البالغ عددها 85 منطقة.

وأشار البيان إلى تسجيل 926 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي الوفيات في عموم البلاد 307 آلاف و948 شخصًا.

وأضاف بيان المركز الروسي، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بـ2661 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ1532 حالة إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 977 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت البيان إلى أن 43 ألفًا و4 أشخاص تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين في روسيا إلى 9 ملايين و423 ألفًا و227 شخصًا.