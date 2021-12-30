وأكد لوكيانتسيف، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس إدارة التعاون الإنساني وحقوق الإنسان في الوزارة، حسب ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الخميس، أن "النظام القانوني والقضائي الوطني الروسي، مستقل ولا نمارس أي ضغط على قراراته.



وأضاف: اتخذت المحكمة هذا القرار وفقا للقانون الروسي، مشددا على أن روسيا تنطلق في هذا الموضوع، من تشريعاتها الخاصة، ومبدأ فصل السلطات وسيادة القانون.

وكانت المحكمة العليا الروسية قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضى قرارا بحل جمعية "ميموريال" الدولية (المصنفة في روسيا "عميلا أجنبيا") وكذلك كل هياكلها الفرعية.