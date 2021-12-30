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رفع حالة الطوارئ والأمطار تضرب القليوبية.. ألزموا منازلكم.. لايف

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:52 م
رفع حالة الطوارئ والأمطار تضرب القليوبية.. ألزموا منازلكم.. لايف الأمطار بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، حيث تعرض عدد من مدن وقرى محافظة القليوبية، فى الساعات الأخيرة مساء اليوم الخميس، لسقوط أمطار متوسطة ونشاط حركة الرياح، إلى جانب شدة البرودة التى تشهدها المحافظة، وسط إعلان حالة الطوارئ من قبل اللواء عبد الحميد الهجان لمواجهة تداعيات الطقس السئ، وإعلان تعطيل الدراسة بمدارس المحافظة.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعلن رفع حالة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أكد على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.

ووجه المحافظ، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما وجه، بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.

فيما انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوط الأمطار، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر وطريق بنها المنصورة، والانفاق بطريق مصر الإسكندرية الزراعي ومدينة بنها.

أمطار كثيفة بالقليوبية

أمطار كثيفة بالقليوبية

 

جانب من الأمطار
جانب من الأمطار

 

جانب من سقوط الأمطار بالقليوبية
جانب من سقوط الأمطار بالقليوبية

 

سقزوط الأمطار بالقليوبية
سقزوط الأمطار بالقليوبية

 


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