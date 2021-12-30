رئيس جامعة سوهاج ينقل توجيهات رئيس الجمهورية بدعم البحث العلمي ورعاية الموهوبين

سوهاج محمود مقبول

نقل الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل أعضاء القيادات الجامعية ولمنظومة الجامعات في مصر، تقديرًا لدورها الهام والمتميز، وذلك خلال فعاليات منتدي التعليم العالي بكفر الشيخ، كما قدم التهنئة لجميع منتسي الجامعة بالعام الميلادي الجديد 2022، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتوفيق.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة سوهاج ، برئاسة الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، في جلسته رقم 176 بحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، وذلك بقاعة المجلس بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح عبد الخالق، أن الرئيس السيسي، قد وجه بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وترجمة نواتج الأبحاث لخدمة المجتمع، والتوجه لإنشاء أودية التكنولوجيا بالجامعات لتسويق المخرجات البحثية، وتعزيز آليات رعاية المتفوقين من الطلاب ودعمهم، لبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة والقادرة على الابتكار والإبداع في المجتمع، وذلك بإنشاء وحدات لدعم الفائقين في جميع المجالات بكل جامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه خلال المنتدي وجه الرئيس السيسي، بأهمية تطوير المدن الجامعية وإدارتها عن طريق شركة متخصصة لتحسين وتطوير الأداء بكافة المدن الجامعية على مستوي الجامعات المصرية، وإنشاء عدد من الوحدات المختصة الإنتاجية لتحقيق اكتفاء ذاتى بكل جامعة وتلبية متطلبات واحتياجات المجتمع الجامعى.

وجدير بالذكر أن مجلس الجامعة وافق علي منح درجة الدكتوراة لعدد 13 عضو هيئة تدريس بكليات التربية، العلوم ، الآداب، الطب، والتجارة، ودرجة الماجستير لعدد 16 عضو هيئة تدريس بكليات العلوم، الآداب، الطب، التجارة، الزراعة والآثار.