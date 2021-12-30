رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "قول لا للفساد" علي هامش "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"

كتب محمد صبحى

نظمت لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان احتفالية "اليوم العالمي لمكافحة الفساد برعاية وحضور الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة لفيف من العمداء والوكلاء و أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت إشراف الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان.

وقام رئيس الجامعة و النواب بأفتتاح معرض "قول لا للفساد" والذي أقيم علي هامش احتفالية " اليوم العالمي لمكافحة الفساد " وضم المعرض أعمال فنية من الكليات المتخصصة، وغير المتخصصة ومنهم كلية الصيدلة وهندسة المطرية، ومركز الفنون التشكيلية، وكلية الفنون التطبيقية والتربية الفنية.

بدأت الأحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، حيث تقام الاحتفالية في تقليد يتم إتباعه بجامعة حلوان منذ العام السابق، وهذا العام عام مميز وأحتفالية مميزة، من خلال تنفيذ الأستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأجتهد الطلاب والكليات بالمشاركة لأن ثقافة مكافحة الفساد أصبحت ثقافة عامة، وتمت المشاركة من الطلاب والكليات كل وفق تخصصه، ووفق شعوره بآليات الفساد وكيفية مكافحته.

وتم عرض فيلم تسجيلي وهو الفيلم الرسمي والذي اصدرته هيئة الرقابة الإدارية عن مكافحة الفساد في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد ، وكذلك عرض أغنية مسجلة تم تقديمها من كلية التربية عن مكافحة الفساد.

واوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة فى بيان أهمية مكافحة الفساد وضرورة تطبيق معايير النزاهة والشفافية والحوكمة التى تعد من أساسيات الحياة المؤسسية في التعليم العام والتعليم العالي بالجامعات حيث تحرص الجامعة على تطبيق هذه المعايير والمبادئ في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقد شرعت الجامعة في تطبيق هذه المعايير منذ طرح الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد 2014: 2018 واستطاعت تنفيذ بعض أهدافها و تحقيق العديد من الأنشطة والإنجازات على مختلف المستويات التعليمية والإدارية بالجامعة، بما يضمن جودة العملية التعليمية، كما التزمت الجامعة بالاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد 2019 : 2022 وبرهن علي ذلك تنفيذها للعديد من الأنشطة والممارسات فى هذا الصدد ، كما شرعت الجامعة فى اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية وتفعيل التحول الرقمى بما يحقق النزاهة والشفافية في أرجائها.

كما عرضت الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة جهود جامعة حلوان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تقرير الجامعة عن آليات مكافحة الفساد وتحديات الجامعة لأستمرار العملية التعليمية في ظل أزمة كورونا من خلال تفعيل التعليم الألكتروني وأستخدام التكنولوجيا، والتدريب الالكتروني لأعضاء هيئة التدريس أون لاين من خلال عدد من المراكز المتواجدة بالجامعة لتدريب السادة أعضاء هيئة التدريس عبر الشبكات من خلال الأساليب العلمية، وكيف طبقت الجامعة كافة الأجراءات الأحترازية وعمليات التطهير والتعقيم وتطعيم كافة منتسبي الجامعة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتنفيذ الأستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والألتزام بتنفيذ مقرر حقوق الأنسان وتدريسه بصورة نظرية وعملية، وتفعيل العديد من المنصات الألكترونية التي تقدم الخدمات للطلاب وفصل طالب الخدمة عن مقدم الخدمة.

وتنفيذ أهم أهداف الأستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية للعاملين بالجهاز الأداري بالدولة، وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي، وتفعيل الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي وعضو هيئة التدريس وتم عمل العديد من الأنشطة لتنفيذهم بالجامعة، كما تم إدراج دورة مكافحة الفساد ورؤية مصر 2030 بمراكز الجامعة المتخصصة، وإدراج دورات تنمية قدرات العاملين بالجامعة لرفع كفاءة الإداريين وثقافتهم، وعمل ويبينارات لمكافحة الفساد بمشاركة دولية بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وكان من أهم الفعاليات مشاركة جامعة حلوان في مؤتمر الدول الأطراف.

وفي خلال الأحتفالية عرض فيلم مصور من تقديم طلاب كلية الطب حول تجاوزات بعض الأطباء والمرضي وقالوا خلاله " لا لفساد الاطباء" "لا لفساد المرضي" ، كذلك تم تقديم أغنية من كلية التربية الموسيقية، بالإضافة إلي عرض طلاب كلية الآداب مسرحية " شمس النهار" للكاتب توفيق الحكيم برؤية حديثة للطلاب، كذلك قدم طلاب كلية التربية الرياضية عرض رياضي، وأبدع طلاب الجامعة في تقديم أشعار ضد الفساد، وأختتم الحفل بكورال كلية التربية الموسيقية الذي أبدع في تقديم مجموعة من الاغاني الوطنية وقدم الاستاذ الدكتور ممدوح مهدي الشكر لهم على ادائهم الرائع وقدم درع الجامعة للدكتور احمد عواد قائد فريق الكورال، كما كرم رئيس الجامعة الطلاب والمشاركين في الفعاليات والانشطة التي أقيمت علي هامش الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.