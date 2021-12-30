رئيس جامعة بنها: وحدات لاكتشاف الموهوبين وبيئة آمنة لأداء امتحانات الترم الأول

القليوبية إبراهيم سالم

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عراقى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشيرين شوقى أمين عام المجلس وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس الجامعة، بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين ودعمهم وإنشاء وحدة داخل رعاية الشباب على مستوى كليات الجامعة لاكتشاف الموهوبين، بالإضافة الى تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي لمواجهة الشائعات والتحديات التي تواجه الوطن.

وأكد الدكتور جمال سوسة، خلال الجلسة على أهمية ربط الجامعة بالصناعة ودعم البحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع المحلي والمشروعات القومية التنموية في كافة المجالات.

من ناحية أخرى استعرض المجلس آخر الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع الأول من شهر يناير من خلال العمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة، على متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات بصفة مستمرة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.