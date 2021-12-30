رئيس جامعة القناة من المستشفى الجامعى: نسعى لأفضل مستوى بالخدمات الصحية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس زيارة للمستشفى الجامعي، اليوم، فى إطار المتابعة، المستمرة للخدمات المقدمة بها والاطمئنان على حالات المرضى، مؤكدًا إصراره على الوصول بالمنظومة الصحية بالمستشفى الجامعي لأعلى مستوى لها.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، أنه مقدر المجهود الذى يقوم به الأطباء وطاقم التمريض وباقى أفراد المنظومة بالمستشفى لتحقيق وتوفير أعلى خدمة ممكنه للمرضى رغم كم الحالات التى ترد إليها حيث أن المستشفى الجامعي تقدم خدماتها لإقليم القناة وسيناء.

كما شدد الدكتور ناصر مندور، علي حسن معاملة المرضي وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم وانشاء مظلات وأماكن انتظار تليق بالمواطنين.

وتحدث مع المرضى واستمع لملاحظاتهم وقام بمتابعة بعض الحالات وأعطى توجيهاته بحسن التعامل معهم وتوفير ما يلزم فى أسرع وقت ممكن وتهيئة المناخ الملائم لهم.

رافق رئيس جامعة قناة السويس خلال زيارته التفقدية الدكتور أحمد أنور، نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.