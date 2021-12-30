رئيس جامعة الأقصر وعميد الفنون الجميلة يتفقدان الورشة التدريبية "قادرون باختلاف"

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، وحسين القباحي، مدير بيت الشعر، اليوم الخميس، فعاليات الورشة التدريبية للرسم بعنوان "قادرون باختلاف"، لذوي الهمم بمعبد الأقصر، والتي نظمتها كلية الفنون الجميلة، في إطار احتفالاتها باليوبيل الفضي.

وقال رئيس جامعة الأقصر، إن الورشة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بدمج فئة ذوي الهمم في المجتمع، وانطلاقا من دور الجامعة والكلية لخدمة المجتمع، مؤكدا أنه سيقام معرضا فنيا ببيت الشعر للأعمال الفنية التي نفذها التلاميذ وتوزيع جوائز على المشاركين.

وأشاد الدكتور محمد محجوب، بما نفذه التلاميذ من أعمال فنية تعبر عن الحضارة المصرية العريقة، موجها الشكر لإدارة الكلية وعلى رأسها العميد ووكلاء الكلية والطلاب وبيت الشعر وجمعية روضة الحبيب وكل من ساهم في تنظيم الورشة، وحضر فعاليات الورشة بمعبد الأقصر، الدكتور محمود علام، وكيل الكلية، والدكتور أحمد سمير، استاذ الجرافيك بالكلية، ومنظم الفعالية، بالتعاون مع بيت الشعر، وجمعية روضة الحبيب للتنمية وذوي الاحتياجات الخاصة، وبمشاركة 25 تلميذا من ذوي الهمم، وطلاب من كلية الفنون الجميلة.

وأوضح الدكتور أحمد سمير، أن فعاليات اليوم بدأت بجولة وشرح مفصل لمعبد الأقصر، قام به كامل رضا، طالب بكلية الاثار، ثم توضيح كيفية بناء لوحة فنية تتناسب وطبيعة كل فرد يحب ممارسة الحالة الإبداعية، ثم رسم نموذج مبسط للمطلوب وكيفية ضبط عناصر التصميم، وبدأ الاطفال بمرافقة طلاب من الكلية في رسم الأعمال الفنية بناء على ما تلقوه من شرح، وفي الختام وزع رئيس الجامعة، الحلوى والشيكولاتة والهدايا على التلاميذ والتقط الصور التذكارية معهم.



الورشة التدريبية قادرون باختلاف بمعبد الأقصر



ذوي الهمم خلال الورشة بمعبد الأقصر



رئيس الجامعة يتفقد العمل بالورشة



رئيس الجامعة يتفقد ورشة قادرون باختلاف بالمعبد



رئيس جامعة الأقصر وعميد الفنون الجميلة يتفقدان ورشة بمعبد الأقصر



فعاليات ورشة فنون بمعبد الأقصر