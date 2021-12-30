رئيس الوزراء الكندى يصف رافضى التطعيم ضد كورونا بالمتطرفين العنصريين

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وصف رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الأشخاص الرافضين للتطعيم ضد كوفيد-19 بالمتطرفين العنصريين.

وقال ترودو لقناة تلفزيونية فى مقاطعة كيبيك بالفرنسية: "سننهى هذا الوباء من خلال مواصلة التطعيم".

وأضاف: "نعرف جميعا أشخاصا يقررون ما إذا كانوا يرغبون فى التطعيم أم لا، وسنبذل قصارى جهدنا لمحاولة إقناعهم. ومع ذلك، لا يزال هناك جزء من السكان الذى يعارضه بشدة. إنهم لا يؤمنون بالعلم والتقدم وغالبا ما يكونون عنصريين . إنها مجموعة صغيرة جدا من الأشخاص، لكن هذا لا يخجل من حقيقة أنهم يشغلون بعض المساحة".

وتساءل رئيس الوزراء الكندي: " هل نتسامح مع هؤلاء الأشخاص؟ أكثر من 80% من سكان كيبيك قاموا بواجبهم بالتطعيم. من الواضح أنهم ليسوا القضية فى هذا الوضع ".

وفى كيبيك، تلقى 84.5% من السكان جرعة واحدة على الأقل من التطعيم. وفى جميع أنحاء كندا، تلقى 90% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر جرعة واحدة. وقد تلقى ما مجموعه 87% الجرعتين.

وفى الوقت نفسه، يتوقع خبراء الصحة العامة أن تستمر أعداد الحالات فى الارتفاع، نظرًا لقابلية الانتقال العالية للمتحور الجديد، وجدد ذلك مخاوفهم بشأن قدرة المستشفيات والعاملين فى مجال الرعاية الصحية فى البلاد على التعامل مع موجة أخرى من الوباء.

وطلبت عدة مقاطعات من الناس إجراء الفحوصات فقط إذا ظهرت عليهم الأعراض، حيث وصلت المستشفيات والمراكز إلى حدود الضغط فى الاختبار.

وقال محللو الرعاية الصحية: "إن هذا يعنى أنه من المحتمل وجود حالات أكثر بكثير مما تم الإبلاغ عنه".