دراسة: عقار ريمديسيفير يقلل فرص دخول المستشفى عند الإصابة بكورونا

فاطمة ياسر

فى ظل البحث عن علاجات عديدة للقضاء على وباء فيروس كورونا المستجد، كشفت دراسة جديدة أن العلاج بدواء "ريمديسيفير" لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام يساعد بشكل كبير فى تقليل فرص دخول المستشفى للأشخاص المصابين بكورونا، ونشرت هذه الدراسة في موقع " medicalxpress".

أجرى الدكتور روبرت جوتليب من المركز الطبي لجامعة بايلور في دالاس، تجربة على مرضى كورونا مع ظهور الأعراض، وتم وضع عامل خطر واحد على الأقل لتطور المرض فى الاعتبار، وتم تعيين المرضى عشوائياً لتلقى ريمديسفير فى الوريد (200 مجم فى اليوم الأول؛ 100 مجم في اليومين 2 و3)، وإعطاء بعض المرضى الآخرين العلاجات المختلفة.

ووجد الباحثون أن اثنين من المرضى فى مجموعة دواء "ريمديسيفير" و15 فى مجموعة الدواء الوهمى قد عانوا من دخول المستشفى أو الوفاة المرتبطة بالإصابة بكورونا، وبحلول اليوم 28 و1.6 و8.3% من المرضى فى مجموعتى ريمديسيفير والعلاج الوهمى، على التوالى، كان لديهم زيارة طبية، وكشف الباحثون أن نسبة الخطر شبه منعدمة ولم تكن هناك وفيات بحلول اليوم الثامن والعشرين.