وأكد السفير الصيني - في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الخميس، استعداد الصين وروسيا لمقاومة تسييس الرياضة، موضحًا : "لقد فشلت مقاطعة الولايات المتحدة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي، والمناورة السياسية المتمثلة في رفض إرسال مسؤولين إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين محكوم عليها بالفشل".

ورأى هانهوي، أن كل الذين يعارضون الروح الحقيقية للديمقراطية ووحدة البشرية جمعاء لن يحصدوا في النهاية سوى الثمرة المرّة.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة، أنها لن ترسل وفدًا رسميًا إلى بكين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وكما أوضح الجانب الأمريكي السبب كان انتهاك حقوق الإنسان في الصين.

ونفت بكين هذه الاتهامات مرارًا، ولا تنطبق المقاطعة الدبلوماسية على مشاركة الرياضيين الأمريكيين، وتعهدت الإدارة الأمريكية بدعمهم من أراضيها، وحظى القرار بتأييد المملكة المتحدة وأستراليا وكندا.