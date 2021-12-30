حياة كريمة.. قوافل طبية مجانية بالمنوفية غدا للكشف على الأسر الأولى بالرعاية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن تنظيم قوافل طبية مجانية تحت شعار " اليوم الطبي للمنوفية " غدا الجمعة ، بجميع الإدارات الطبية بمراكز المحافظة بـ"الشهداء ، وتلا - قويسنا ، وسرس الليان ، وشبين الكوم ، والسادات ، و بركة السبع ، والباجور ، وأشمون ، ومنوف"، بإجمالى (50) وحدة صحية للكشف عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار وكيل وزارة الصحة أن الهدف من المبادرة هو المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات جيدة للمواطنين ، وذلك بتوقيع الكشف الطبى على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف التخصصات" باطنة ، جراحة ، عظام ، أطفال ، نساء وتوليد ، تنظيم الأسرة ، الجلدية ، الأسنان ، العلاج الطبيعى" ، مؤكداً على وجود معامل لكافة التحاليل الطبية و صرف العلاج للمواطنين بالمجان.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار تنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تساهم بدورها في التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم ، مؤكداً دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بدعم المنظومة الصحية وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين ، لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير الرعاية الطبية والصحية للحد من آلامهم ومعاناتهم وتوفير حياة كريمة لهم.