حصاد 2021.. جامعة أسيوط تعلن استقبال مستشفى صحة المرأة 40 ألف حالة

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسيوط، عن حصاد مستشفى صحة المرأة الجامعى فى 2021 والذي استقبل ما يقرب من 40 ألف حالة، كما شهد العديد من الإنجازات والإضافات التي قدمتها المستشفى من الوحدات الطبية الجديدة والخدمة الطبية المتميزة في شتى تخصصات النساء والتوليد الدقيقة والتي يستفيد منها ملايين المرضى من مختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن تلك الخدمات تعد أساساً متميزاً في جودة المستوى الطبي للمستشفى، فضلاً عن الكوادر الطبية المؤهلة على أعلى مستوى، والذين نجحوا في القيام بدورهم الخدمي والطبي والعلاجي في ظل التداعيات الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل المحافظة على صحة وسلامة المرضى وتخفيف العبء عن كاهلهم.

ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن مستشفى صحة المرأة الجامعى نجح خلال عام 2021 في افتتاح عدد من الوحدات الطبية والصحية، والتي تساهم في تقديم خدمات طبية مميزة في مجال صحة المرأة، وذلك من خلال وحداتها الطبية الفريدة والمتخصصة مثل وحدة طب الجنين، وحدة الحقن المجهري والإخصاب المساعد، وحدة جراحة أورام النساء، وحدة العناية المركزة لأمراض النساء والتوليد ووحدة السقوط الرحمي والسلس البولي، بالإضافة لاستقبال كل حالات الولادة الطبيعية والقيصرية ومتابعة كل حالات الحمل الخطر، لذا تهدف المستشفى إلي المزيد من الارتقاء بمستوى خدماتها الصحية، وذلك بتطبيق معايير أنظمة الجودة والالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والعالمية والتحسين المستمر لأداء العمل بجميع الأقسام التابعة لها.

وفي سياق متصل كشف الدكتور أحمد فائق أمين رئيس قسم أمراض النساء والتوليد ومدير المستشفى، عن استقبال المستشفي خلال عام 2021 ما يقرب من 40 ألف حالة، والتي تضمنت استقبال 9.510 من المرضى المترددين على العيادات الخارجية، و12.769 من مرضى الدخول بالقسم المجاني و1.781 بالقسم الخاص، وبلغ عدد مرضى العناية 545 بالقسم المجاني و26 مريضا بالقسم الخاص، فيما يتعلق بالعمليات الجراحية التي تم إجراؤها بالمستشفى خلال عام 2021 فقد بلغت 10.602 عملية جراحية بالقسم المجاني و1.575 بالقسم الخاص، واستقبال نحو 1.188 بالقسم المجاني.